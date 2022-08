Luka Modric és Toni Kroos szívszorító üzenetben búcsúzott egykori csapattársától, Casemirótól.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Casemiró nemrég bejelentette, hogy elhagyja a Real Madridot és a Manchester United-hez igazol. A Real Madrid legendás játékosától két barátja Luka Modric és Toni Kroos búcsúzott. A két labdarúgó a Marca nevű spanyol lapnak juttatta el búcsúlevelét, amelyben az együtt töltött időről is megemlékeztek.



"Veled, kedves Case, lehetetlen volt nem izzadni... Bármilyen helyzetben. Mert még a törökfürdőben sem engedted, hogy pihenjünk. Az ottani találkozás újabb kínszenvedés volt: szóltál valakinek, hogy menjen, és már majdnem készen állt a szobakerékpár és a súlyzók. Ez figyelmeztetés az új csapattársaid számára. Mert nálatok még a törökfürdő is egy edzőterem volt... és csak akkor engeditek lefeküdni az embereket, ha felülést csinál közben.



Hiányozni fogsz. Példaértékű emberként. Legjobb játékosként. Harcosként, aki sok mindentől megmentett... De mindenekelőtt jó emberként.



Történelmet írtunk, a fenébe is! Micsoda legendás időszak... A sporton belüli útjaink most elválnak, de barátságunk megmarad. Biztosíthatlak róla. Minden jót kívánok, hamarosan találkozunk. Sok szerencsét!” – búcsúzott Kroos.



„Kedves Case, még emlékszem a debütálásodra a klubunkban ... Milyen ideges voltál! Kértelek, hogy légy nyugodt, most, hogy végiggondoltam, és megnéztem, hogy miként sikerült. Amit elértél! Ez volt az én első szezonom is, és egyikünk sem tudta volna elképzelni, mit tartogat számunkra a futball. Igazi vezetővé váltál. Egy voltál csapattársaidnak és a madridistáknak. Mindig emlékezni fogunk rád.



Sokat nyertünk együtt, de megőrzöm azokat a pillanatokat, amelyeket senki sem lát. A mindennapi munkát. És mindenekelőtt a vicceket, mert mindig jó hangulatban voltál, még a feszült pillanatokban is, vagy amikor hibázunk. A veled való nevetés nyugalmat adott nekem. Csakúgy, mint visszanézni és látni téged, tudván, hogy sok „Njega-Njega” lesz. Te voltál a világ legjobb testőre.



Hiányozni fogsz, de a legjobbakat kívánom neked. Ezt érdemli egy remek játékos és egy olyan ember, mint te. Köszönök mindent és sok sikert, barátom!” – írta Modric.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images