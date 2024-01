Lamine Yamal a Barcelona egyik legizgalmasabb tehetsége, akit egyre többször és bátrabban használ Xavi is.



A játékos a csapat legutóbbi meccsén, a hosszabbításban elbukott Bilbao elleni találkozón is betalált, amivel kulcsszerepe volt abban, hogy egyáltalán eljutottak a hosszabbításig, még akkor is, ha később több ziccert is rontott.

Lamine gólját a már tőle megszokottnak nevezhető 304-es gólörömmel ünnepelte. Ilyenkor a játékos a kamera felé fordul, és az ujjaival a 3-0-4-es számsort formálja meg.

Ez a szám a szélső cipőjére is fel lett vésve, most pedig kiderült, hogy miért bír neki ekkora érzelmi jelentőséggel.

A 16 éves srác Rocafondában született, Barcelonától nem messze. Mint kiderült, a 304-es szám a város irányítószámának utolsó három számjegyét takarja, ezzel emlékezve arra, hogy honnan indult.

Yamal 2013-óta a játszik a Barcelona kötelékében, ahová hat éves korában került.

Fotó: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images