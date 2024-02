Az FC Barcelonának hamarosan új edzőt kell kineveznie, aki a 2024/25-ös szezon kezdetétől irányítja majd a csapatot. Javi Miguel újságíró szerint a brightoni Roberto De Zerbinek van a legnagyobb esélye erre.

Xavi a jelenlegi szezon végén távozni kíván az FC Barcelonától. Ezért a klub új edzőt keres. Roberto De Zerbi és Hansi Flick szerepel a listán. Szombat reggel arról számoltak be, hogy a gránátvörös-kékek az utóbbi időben anyagot gyűjtöttek az olaszról. A megfigyelés nagyon pozitív volt, és magát a trénert is nagyra értékelik a vezetőség tagjai. Jelölését többek között Joan Laporta is támogatja.

Most újabb híreket közölt az üggyel kapcsolatban Javi Miguel újságíró. Az információi szerint De Zerbi teljes támogatást élvez a klubtagok részéről, Deco és a már említett Laporta pedig egyetértenek ebben az ügyben. Egyre több jel utal arra, hogy az olasz veszi át az FC Barcelona irányítását.

Problémát jelenthet azonban a katalánok számára a Brightonnal kötött szerződés, amely 2026. június 30-ig érvényes. Erről a témáról a Deco sportigazgató és De Zerbi ügynökei egyeztettek. Megállapodtak abban, hogy az edző képviselői megpróbálnak megegyezni a Sirályok illetékeseivel, hogy jóval korábban befejezzék az együttműködést.

Amennyiben a tárgyalások sikerrel zárulnak, De Zerbi nyáron Barcelonában landolhat. Hansi Flick továbbra is érdeklődésre tart számot, de az ő jelölése nem annyira egyértelmű mindenki számára, aki az FC Barcelonával kapcsolatban áll. Így az 58 éves mester kissé háttérbe szorult.

De Zerbi 2022 óta dolgozik a Brightonnál, ahol 72 meccsből 34-et nyert meg. Korábban a Shakhtar Donyeck, a Sassuolo és a Palermo kispadján ült.

