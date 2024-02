Érdekes focicsukában kapták lencsevégre a Barcelona fiatal játékosát, Lamine Yamalt.



A tehetséges szélső cipőjén három zászló is szerepel, a spanyol mellett a marokkói és Egyenlítői-Guineáé is.

A játékos ezzel próbál kötődni felmenőihez, ugyanis édesanyja guineai, apja pedig marokkói. Születési helye azonban Spanyolország, így habár mindhárom válogatottban játszhatna, ő a La Roját választotta.

Mivel már többször is pályára lépett a spanyoloknál, Yamal akkor sem lehetne más válogatott tagja, ha szeretne. Arról nem is beszélve, hogy jelenleg ő a spanyol felnőttválogatott történetének legfiatalabb debütálója és gólszerzője is.

Fotó: tribuna.com