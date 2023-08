Csütörtök délelőtt érkezett a hír, hogy a Real Madrid elsőszámú kapusa, Thibaut Courtois keresztszalag-szakadást szenvedett, ezért hosszabb kihagyás és műtét vár rá.



Most újabb rossz hír érkezett, ugyanis a Fenerbahcétól igazolt szupertehetségre, Arda Gülerre is műtét vár. A játékos egy ideje sérüléssel küzd, mára viszont világossá vált, hogy hagyományos módszerekkel nem tudják megoldani a problémát, ezért a műtét maradt az egyetlen opció.

A játékos jobb térdének meniszkusza szakadt el részlegesen, erre a sérüléstípusra pedig szinte minden szakember a műtétet tartja a legjobb megoldásnak.

A Marca szerint a Real Madridnál a Barcelona példájából szeretnének tanulni, és nem akarnak ugyanabba a hibába esni, mint a katalánok Ansu Fati esetében. Ott sokáig halasztgatták a műtétet, ezzel pedig csak kárt tettek, a játékos pedig a mai napig nem tudta visszanyerni korábbi formáját.

