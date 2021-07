Joan Laporta, a Barcelona elnöke egyetlen szóval reagált, amikor Lionel Messiről kérdezték.



A hatszoros aranylabdás játékos barcelonai szerződése hivatalosan 2021. június 30-án éjféllel lejárt, így az argentin jelenleg szabadon igazolható lenne. Bár Messi tavaly nyáron mindenáron távozni akart a katalán klubtól, végül maradt, és a hírek szerint most is jó úton jár a klub a hosszabbításával kapcsolatban.



Laporta megnyilvánulásaiból tudni lehet, hogy folyamatosan tárgyalnak a sztárjátékossal és úgy tűnik Messi hajlik a hosszabbításra, a most lejárt szerződése mégis némi bizonytalanságra ad okot. Nem csoda, hogy amikor a klub elnökének autója begördült a Camp Nou elé, az újságírók rögtön rohamba kezdtek.

Természetesen mindenki a Messi szerződésével kapcsolatos kérdést szegezte Laportának, amire az elnök sejtelmesen csak ennyit felelt: nyugalom, nyugalom. Ezt követően pedig távozott az irodájába.

Will Messi renew?



Joan Laporta laughs and replies: "Relax." pic.twitter.com/vWg642WMkC — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 1, 2021

Lionel Messi jelenleg a nemzeti együttesét képviseli a Copa Americán így érthető, hogy nem a szerződéshosszabbítással kapcsolatos kérdések töltik ki napjait.

Borítókép: Facebook.com/FCBarcelona