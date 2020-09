Az FC Barcelona labdarúgócsapatának vezetői személyes találkozón szeretnék meggyőzni a maradásról a hatszoros aranylabdás Lionel Messit.

A katalán sztárcsapat kapitánya múlt héten jelentette be távozási szándékát, és bár a vezetőség a játékos édesapjával - egyben ügynökével - a héten ül tárgyalóasztalhoz, szeretnék, ha a támadóval is tudnának beszélni.



Egy, a klubhoz közel álló informátor szerint az argentin labdarúgónak a Barcelona kétéves szerződéshosszabbítást ajánlott, amely 2023 nyaráig kötné őt nevelőegyesületéhez. A megállapodásra hónapokkal ezelőtt mindkét fél rábólintott, Messi később változtatta meg elhatározását.



A Barcelona amellett, hogy az elmúlt idényben "csak" második lett a spanyol bajnokságban, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a későbbi győztes Bayern Münchentől 8-2-re kapott ki. Az argentin sztár 11 nappal később közölte, távozni kíván a klubtól. Messi múlt vasárnap nem jelent meg csapata szezon előtti koronavírus-tesztelésén.



A támadó 2000-ben, 13 évesen lett a Barcelona játékosa, a felnőttek között a 2003/04-es idényben mutatkozott be, azóta pedig a klub történetének legeredményesebb futballistája lett. Jelenlegi szerződése még egy évig érvényes, a játékos egy záradékra hivatkozva szeretne csapatot váltani, ez lehetővé tenné számára, hogy ingyen igazoljon másik klubhoz. Csakhogy - a Barca tájékoztatása szerint - annak a határideje, hogy jelezze ilyen irányú szándékát, júniusban lejárt.



A spanyol és az európai futballszezon rendszerint májusban ér véget, azonban a koronavírus-járvány miatt előbbi júliusban, utóbbi augusztusban zárult. A katalán egyesületnél a sajtó szerint Messi szerződésben foglalt 700 millió eurós kivásárlási árát tekintik kiindulási alapnak az esetleges tárgyalások során, ingyen távozásról pedig hallani sem akarnak.

Borítókép: Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images