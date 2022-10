Bár a Paris Saint-Germain talán nehezen talál új csapatot Neymarnak, egykor ő volt a legkeresettebb támadótehetség Európában. 2013-ban hagyta el a Santost a Barcelona kedvéért. Ez az átigazolás még a mai napig téma a bíróságon.

A Barcelona korábbi elnökét, Sandro Rosellt és Neymart is magánszemélyek közötti korrupcióval vádolnak, mivel a DIS brazil befektetési társaság a tulajdonukban lévő 40%-os jogaiért való visszatérítést követeli.

A tanúvallomás során Neymar korábbi ügynöke, Wagner Ribeiro is megjelent a bíróság előtt, hogy vallomást tegyen az üzletről, ahol elárulta, hogy Lionel Messi volt a döntő abban, hogy Neymar a Barcelonához került, és nem a Real Madridhoz. A Mundo Deportivo tudósított a vallomásáról.

„Messi akarta Neymart, sok ajánlat érkezett érte. A Real Madrid is próbálkozott. A Madrid a Neymar és Messi közötti beszélgetés után visszalépett az ajánlattól, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy Neymar a Barcelonába szerződjön.”

Bár köztudott, hogy Messi és Neymar már az átigazolás előtt is kapcsolatban állt egymással, ez is jól mutatja, mennyi mindent köszönhet a klub az argentin zseninek. Már a puszta jelenléte is elég volt ahhoz, hogy meggyőzzön néhány játékost, hogy csatlakozzon a Barcelonához.

Borítókép: David Ramos/Getty Images