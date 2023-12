Claudio Echeverri nem hosszabbítja meg szerződését a River Plate-el.

"A képviselőm beszélt a klub elnökével, sok minden elhangzott arról, hogy nem vette fel a hívásokat, de mindig kapcsolatban voltak. Nem fogok új szerződést aláírni, de egy évig még itt maradok, vagy hat hónapig” – mondta a 17 éves játékos a médiának.

Az argentin csodakölyök a hírek szerint jövőre egy nagy európai klubhoz igazolhat. A Barcelona állítólag a Manchester City és a Chelsea mellett, azok a csapatok, amelyek a leginkább érdeklődnek a játékos megszerzése iránt.

A River Plate visszautasította a Barca első ajánlatát a támadó középpályásért. A katalánok nem állnak készen arra, hogy azonnal kifizessék a 25 millió eurós kivásárlási összeget, helyette inkább részleteiben tennék azt meg.

Claudio Echeverri egy argentin szupertehetség, aki emlékezetes teljesítményt nyújtott az U17-es világbajnokságon. Az argentin utánpótlás statisztikái egészen elképesztőek, mivel 22 meccsen 13 gólt és 5 gólpasszt szerzett az U17-es csapatban.

Argentinian top talent Claudio Echeverri: “I'm NOT going to renew my contract at River Plate”.



“I'm going to play for the next months and then we see what happens”, told ESPN.



Contract expires in December 2024.

Release clause: €25m, up to €30m. pic.twitter.com/yjTXyKvKRC