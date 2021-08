Ronald de Boer ragaszkodott ahhoz, hogy a Barcelona 10-es számú mezének "életben kell maradnia" Lionel Messi érzelmes távozása után is.

Messi, aki a Barcelona híres La Masia akadémián keresztül érkezett, a 2004–2005-ös szezonban kezdetben a spanyol klub 30-as számú mezét viselte. A 34 éves argentin szupersztár megtartotta a 30-as számú mezét a 2005–2006-os idényben, mielőtt a következő két szezonban a 19-es számú mezre nem váltott volna. Majd Messi megörökölte a 10-es számú mezt a 2008-09-es szezontól kezdve, miután a brazil legenda, Ronaldinho az AC Milanba szerződött.

“The number 10 must stay alive.”



“If I think about Messi, it’s about his football skills not his shirt.”



“Give the #10 to a youngster who wants to be just as good as Messi.”



Ronald de Boer says Barcelona should not retire the number 10 shirt. pic.twitter.com/4JEYQNSvyB