Bár a Barcelona szeretné megszerezni Xavi Simonst, Messi óvatosságra inti a katalánok vezetőedzőjét.



Simons a gránátvörös-kékeknél nevelkedett, 2019-ben azonban elhagyta az együttest és a PSG-ben folytatta pályafutását. A 18 éves játékosnak a nyáron lejár a szerződése a franciákkal, és a hírek szerint távozni fog. A fiatal labdarúgó iránt a hírek szerint nem csak a Manchester City, hanem egykori együttese, a Barcelona is érdeklődik.



Bár a visszatérése nem volt kizárva, most úgy tűnik Lionel Messi hatással lehet az üzletre.



Az argentin nemrég Spanyolországba utazott Xavi Hernández születésnapjára, ahol az ajándék mellé jótanácsot is adott egykori társának és a Barcelona jelenlegi edzőjének.



Az El Nacional értesülései szerint Messi kifejtette véleményét Simonsról és felszólította Xavi-t, hogy ne vigye vissza a tehetséget Barcelonába. A 34 éves játékos úgy érzi, Simons nem fejlődött annyit az utóbbi években, hogy megállja a helyét a katalán nagyklubban. A hírek szerint Xavi hallgatott Messire, ami azt jelenti, hogy a Barcelona még sem lép fel a játékos ügyében.

Simonsnak nem sikerült kiharcolnia a helyét a PSG-ben, melynek színeiben mindössze hét mérkőzésen lépett pályára. Úgy tűnik a Barcelona kiesésével ügynökének Mino Raiolának új klubok után kell néznie.

Forrás: fotbolltransfers.com

Borítókép: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images