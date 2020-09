A Barcelona elnökének rendeznie kell a számlákat, így vagy úgy. Ennek a történetnek több oldala is van.

Hiába jelentette be barcelonai maradását, Lionel Messi nyilatkozatai olajat öntöttek egy óriási tűzre. Szavai fő célpontja Josep María Bartomeu elnök volt, aki bár megnyerte a csatát, és így a kapitánynak maradnia kell, dilemmával szembesül: eladja Messit és egyensúlyba hozza a számlákat, vagy megtartja, és kockáztatja, hogy zsebből kell fizetnie.

Ha a Barcelona pénzügyi mérlege mínuszban marad, akkor a vezetésnek a személyes vagyonával kell felelnie - hacsak a kormány másként nem rendelkezik a koronavírus-járvány miatt -, és a 2020-as veszteségek egyáltalán nem voltak csekélyek. Az El Español becslései szerint a spanyol klubnak 150 millió eurónyi tartalékkal kellene rendelkeznie a "vánkosba varrva" a korábbi bevételekből, de 2020-ban a klubnak "150-200 millióval csökkent a bevétele". Vagyis a Barcelona kasszája úgy tűnik, hogy üres.

Bartomeu számára tehát előnyös lenne - szigorúan pénzügyi szempontból, ha eladná Messit egy másik klubnak -, például a Manchester City-nek, még akkor is, ha ez az összeg nagyon messze van a felmondási klauzulában szereplő 700 millió eurótól, csupán 122 millió euró. Messi pedig a maga részéről bírósági eljárás nélkül teljesíthetné vágyát, hogy elhagyja a klubot.

Ebből a nézőpontból furcsának tűnik, hogy mégsem így történt, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a 33 éves argentin sztár a Barca történelmének legnagyobb bálványa és a világ legjobb játékosa. Messi eladása egyértelműen nagyon népszerűtlen döntés lenne a vezetőségtől.

Bartomeu ismét olyan helyzetbe kerülne, amelynek már korábban is kitette magát, például a Neymar-ügyben, akit sem megtartani, sem visszaszerezni nem tudott, és ez kihatna a Barcelona megítélésére. Messi mágnesként vonzza a befektető szponzorokat, az inget vásárló turistákat és a nézőket a világ minden tájáról.

Messi nyilatkozott és minden felelősséget a vezetőségre hárított. A másik oldalon viszont csendben maradtak, és kényelmesen hátradőltek a győzelmi pozíciójukban. Még akkor is, ha az argentin visszatért az edzésekre, a háború csendben folytatódhat a következő napokban az októberig nyitva álló eladás lehetőségével. A történet utolsó szava így egyelőre nem a „vége”, hanem a „folytatódik”.

