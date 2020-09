A spanyol sajtó örömmel számol be arról, hogy Lionel Messi marad az FC Barcelona labdarúgócsapatánál, ugyanakkor egyöntetűen említést tesz a klubvezetésnek címzett "romboló üzenetéről" is.

"Messi marad, és a válság is" - áll a Marca címoldalán az argentin sztár fotója mellett.



A sportlap kitér arra, hogy bár a támadó bő másfél hetes huzakodás után úgy döntött, marad, továbbra sem békél meg a helyzettel.



A katalán Mundo Deportivo rögzíti: "Messi megtörte a csendet és bejelentette, a következő idényben gránátvörös-kék mezben folytatja". Ugyanakkor ez a lap is kiemeli, hogy a hatszoros aranylabdás korántsem elégedett a klubvezetéssel.



"Messi azt mondta, marad és hogy a maximumot fogja nyújtani. Elsősorban ez az, ami a Barca katalán szurkolóinak fontos. (...) De volt egy romboló üzenete is. A nyilait közvetlenül (Josep) Bartomeura (a Barcelona elnökére) irányította" - foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.



Az As is örömmel nyugtázta Messinek a maradásról szóló döntését, és többek között azt az üzenetét idézte a címlapon, amely a Barcelonához fűződő viszonyát leginkább kifejezi: "Soha nem mennék perre életem klubjával".



A 33 éves argentin a goal.com szaklapnak nyilatkozta jelentette be pénteken, hogy egyelőre nem vált klubot. A Barcelona végig azon az állásponton volt, hogy Messi csak lelépési díjért távozhat, a kivásárlási ár 700 millió euró.



"Nem voltam boldog, el akartam menni. Ezt semmilyen módon nem engedték meg nekem, és azért maradok a klubnál, hogy ne keveredjek jogi vitába" - fogalmazott a weboldalnak Messi. Hozzátette: katasztrófa a Josep Maria Bartomeu által vezetett klub irányítása.



A sajtó azóta foglalkozott a távozásával, hogy a csapat augusztus 14-én történelmi, 8-2-es vereséget szenvedett a későbbi győztes Bayern Münchentől a legjobb nyolc között a Bajnokok Ligájában, így a 2007/08-as évad után először zárt trófea nélkül egy szezont.



Az új vezetőedző, a holland Ronald Koeman a kinevezésekor azt mondta: igényt tart Messire, akit a Barcelona vezetői is személyes találkozókon igyekeztek meggyőzni a maradásról.



A támadó 2000-ben, 13 évesen lett a Barcelona játékosa, a felnőttek között a 2003/04-es idényben mutatkozott be, azóta pedig a klub történetének legeredményesebb futballistájává vált. Jelenlegi szerződése még egy évig érvényes, a játékos egy záradékra hivatkozva szeretett volna csapatot váltani, ez lehetővé tette volna számára, hogy ingyen igazoljon másik klubhoz. Csakhogy a Barcelona tájékoztatása szerint júniusban lejárt annak a határideje, ameddig jeleznie kellett volna a távozási szándékot.



A spanyol és az európai futballszezon rendszerint májusban ér véget, azonban a koronavírus-járvány miatt előbbi júliusban, utóbbi augusztusban zárult.

