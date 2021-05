Lionel Messi nem lép pályára a spanyol labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulójában, Ronald Koeman vezetőedző engedélyével már a pénteki edzés alól is felmentést kapott.

Az FC Barcelona sztárja, akinek június 30-án lejár a szerződése, a klub közleménye szerint a korai szabadságolással "fújhat egyet" a június 13-án kezdődő Copa America előtt.



A 33 éves argentin támadó esetleges szerződéshosszabbítását illetően még nem jelentettek be semmit, így az is elképzelhető, hogy már lejátszotta utolsó mérkőzését a katalán együttesben.



A világbajnoki ezüstérmes, hatszoros aranylabdás labdarúgó tavaly kérte, hogy engedjék el, hírbe hozták a Manchester Cityvel és a Paris Saint-Germainnel, végül mégis maradt, maradnia kellett. A Barcelona végig azon az állásponton volt, hogy Messi csak lelépési díjért távozhat, mert későn jelezte távozási szándékát, sajtóértesülések szerint a kivásárlási ár 700 millió euró volt.



Amennyiben most nem ír alá új szerződést a Barcelonánál, a Celta Vigótól a múlt hétvégén elszenvedett 2-1-es vereség alkalmával lépett pályára utoljára a Barcában.



Messi 30 gólt szerzett eddig a mostani bajnoki idényben, csapata azonban már legjobb esetben is csak a harmadik helyen végezhet.



A támadó 2000-ben, 13 évesen lett a Barcelona játékosa, a felnőttek között a 2003/04-es idényben mutatkozott be, azóta pedig 778 mérkőzésen lépett pályára, és a klub történetének legeredményesebb futballistája lett.

