A Barcelona szurkolói egyre inkább kénytelenek elfogadni, hogy Lionel Messitől búcsút kell venniük idén nyáron.

Míg a futball világának nagy része izgatottan nézi, hogy Messi vajon hol folytatja a pályafutását, gondoljunk egy pillanatra azokra is, akik 16 éve kántálják az argentin sztár nevét.

Ha csak a héten a Camp Nouban történt eseményeket nézzük, mindenki azonnal megérti, mit jelent Messi a Barcelona-szurkolók számára.

A rajongótábor még a klub elnökét is távozásra szólította fel a futballista maradásának reményében, sőt még a stadion kapuját is betörték.

A történet erkölcsi vetülete az, hogy nemrég még elképzelhetetlennek tűnt, hogy a sztár elhagyja a Barcelonát, és ezt sokan egészen addig el sem fogják fogadni, amíg fel nem veszi egy másik klub mezét.

Figyelemre méltó, hogy a közösségi médiában már megjelent néhány „Welcome to Manchester City” montázs, de ez azért egyre szomorúbb, ha barcelonai szemszögből nézzük.

Búcsú Messitől

Senki sem állít össze jobban Messi-montázsokat, mint a YouTuber "MagicalMessi", akinek csaknem egymillió feliratkozója van, és az elmúlt hét hírei után "hivatalosan is tiszteleg" bálványa előtt az alábbi videóval.

A montázs zseniális lett, végigvezet Messi mesebeli utazásán Barcelonában. Milyen is lehetne a tökéletes búcsú, ha nem ez.

Lionel Messi is the greatest player in the history of FC Barcelona. He is not just the club's top scorer and the player with the most assists, he has also th...