Lionel Messi legidősebb kisfia, Thiago egy szurkolóval szemben állt ki édesapjáért.

Az argentin játékosról nemrég derült ki, hogy kénytelen lesz elhagyni a Barcelonát, ami ez idáig az egyetlen klub volt életében profi karrierje során. A hír mindenkit hidegzuhanyként ért. Messi a bejelentés után a Camp Nou-ba tartott sajtótájékoztatót, ahol könnyeit nyelve beszélt.

A stadion előtt szurkolók ezrei várakoztak, egy nappal később pedig a játékos háza előtt is összegyűltek, hogy tisztelegjenek a hatszoros aranylabdás előtt. Nem volt azonban mindenki elragadtatva a labdarúgótól, egyikük gúnyolódva kiabálta: Hol van Messi? Nevetni akarok rajta.

Egy valamire azonban nem számított. Arra, hogy váratlanul előkerül Messi kisfia, és apját megvédve, visszavág neki.

„És én meg nevetni fogok a te apádon” – vágta a férfihez Thiago.



Thiago Messi is a savage.



Fans at Lionel Messi's house:



Fan: "Where is Messi? We are going to laugh at him."



Thiago Messi: "And I am going to laugh at your father." pic.twitter.com/ZAlzLzMZfw