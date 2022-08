Lionel Messit a világ valaha volt legjobb labdarúgói közt tartják számon. A Barcelona egykori és a PSG mostani sztárját a világ szinte minden táján ismerik és szeretik. Azonban ősi riválisával, Cristiano Ronaldóval ellentétben Messi nem tartozik azok közé a játékosok közé, aki élvezi ezt a csillogást, és sikerei ellenére próbál a háttérben maradni.



A hétszeres aranylabdás 13 évesen hagyta el szülővárosát, Rosariót, hogy csatlakozzon a Barcelona akadémiájához. A ma már világsztár játékos azonban nem hagyta, hogy a fejébe szálljon a dicsőség és ugyanaz a szerény fiú maradt, aki fiatalon elindult Argentínából Európába.

Bár Messinek 365 millió Instagram-követője van, Messi csak ritkán áll a nyilvánosság elé, és inkább a pályán bizonyít. Ez utóbbit támasztja alá egy nemrég megjelent videó is, amin jól látszik a játékos milyen szerényen reagál arra, amikor a PSG szurkolói egy emberként éltetik őt.

Look at how Leo Messi was all shy when the fans chanted his name . pic.twitter.com/Sz4r8VJzCr