Cristiano Ronaldo után Lionel Messi is a közösségi oldalán üzent a koronavírus miatt kialakult nehéz helyzet kapcsán.



"Nagyon nehéz napokat élünk meg mindannyian. Aggodalommal figyeljük ami a világban történik, és szeretnénk a segítségére lenni azoknak, akik érintettek a betegségben, továbbá a kórházi dolgozóknak, akik a frontvonalban harcolnak a járvány megfékezésért. Ezúton üzenem nekik, kitartás, lélekben velük vagyunk!”



Az egészség mindennél fontosabb. Kivételes időket élünk, be kell tartanunk azokat a szabályokat, előírásokat, amikről az egészségügyi szervezetek és a hatóságok döntöttek.



Csak így vehetjük fel a harcot hatékonyan a betegség ellen. Hozzunk felelősségteljes döntést, maradjunk otthon, ez egy naggyszerű lehetőség arra is amire nagyon kevés idő jut az életben, hogy együtt lehetünk a családtagjainkkal, szeretteinkkel.



Fogjunk össze, öleljük át egymást, és reménykedjünk abban, hogy mielőbb sikerül győztesen kikerülnünk ebből a küzdelemből.”



Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos. La salud debe ser siempre lo primero. Es un momento excepcional y hay que seguir las indicaciones tanto de las organizaciones sanitarias como de las autoridades públicas. Sólo así podremos combatirlo de manera efectiva. Es el momento de ser responsable y quedarse en casa, además es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener. Un abrazo y ojalá consigamos darle vuelta a esta situación cuanto antes. #QuedateEnCasa #StayAtHome 5.5m Likes, 36.5k Comments - Leo Messi (@leomessi) on Instagram: "Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos..."

Borítókép:Eric Alonso/MB Media/Getty Images