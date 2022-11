Lionel Messi egy interjúban elevenítette fel a Gaurdiola kezei alatt töltött időszakát Barcelonában.

Pep Guardiola és az argentin világsztár 2008 és 2012 között számos sikert értek el együtt, köztük két BL-trófeát is. Amellett, hogy Messi szerint Guardiola a valaha volt legjobb edző, tréfásan megjegyezte azt is, mennyit ártott a spanyol a modern labdarúgásnak.

„Guardiola sokat ártott a labdarúgásnak! Olyan egyszerűen végeztük a dolgunkat, hogy mindenki azt akarta másolni.”

„Kétségtelenül ő a valaha volt legjobb edző, egészen különleges szakember.”

Lionel Messi says there's no manager quite like Pep Guardiola pic.twitter.com/XiECT7dN40