2010-ben az Almeira 8-0-s vereséget szenvedett a Barcelonától, Fabian Vargasnak azonban ennek ellenére pozitív emlék marad az a mérkőzés. A Boca Juniors és az America korábbi játékosának ugyanis nem várt gesztussal kedveskedett Lionel Messi.

Nem sokkal a mérkőzés előtt barátai azzal keresték meg Vargast, hogy a meccsen használt mezét adja oda nekik azért, hogy licitre bocsájthassák és a befolyt összegből országuk árvízkárosultjait segíthessék.

A középpályás kihasználta, hogy a katalánok ellen játszanak. A mérkőzés előtt megkereste Messit és elmesélte neki a történetét. Ezt követően megkérte az argentint, hogy amennyiben lehetséges, adja oda neki a felsőjét.

