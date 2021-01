A madridi székhelyű Marca sportlap szerint a Barcelona szupersztárja, Lionel Messi csak a 10. legjobb játékos volt a 2020-as évben.

Messi statisztikája szerint 31 gólt szerzett, és emellett 27 gólpasszal segítette társait a tavalyi évben.

Csapata azonban nem tudta megvédeni a bajnoki címet, és a Bajnokok Ligája sorozatából is csúfos búcsúra kényszerült, miután a későbbi győztes Bayern München megalázó 8-2-es vereséget mért a katalánokra.

Updated video here: https://youtu.be/GW3c_mjUSm4Messi gets older, but he still has that incredible magic he always had. If we look at what he did alone in 20...