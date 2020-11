Lionel Messi, a Barcelona sztárja azt mondta, belefáradt abba, hogy minden problémáért őt teszik felelőssé a katalán labdarúgócsapatnál.

A hatszoros aranylabdás támadót legutóbb Antoine Griezmann korábbi ügynöke vádolta meg azzal, hogy nehézzé tette védence számára a barcelonai beilleszkedést. Az argentin válogatottól visszatérő támadó a repülőtéren fakadt ki az őt kérdező újságíróknak.



"Az igazat megvallva belefáradtam, hogy mindig minden problémáért én vagyok a felelős. Mindezek mellé a 15 órás repülőút után az adóhatóság emberei várnak. Őrület" - panaszkodott a 33 éves labdarúgó.



Eric Olhats, a tavaly nyáron szerződtetett Griezmann korábbi képviselője azt mondta, Messi "rémuralma" nehézzé tette a francia csatár beilleszkedését.



A Barcelona csapatkapitánya nyáron távozni akart katalán anyaegyesületétől, amelynek nagycsapatában 2004-ben mutatkozott be.



Végül letett arról, hogy eligazoljon - mert nem akart jogi vitákba bonyolódni arról, hogy ki kell-e érte fizetni a 700 millió eurós kivásárlási árat -, viszont a vele (is) több kérdésben szembekerülő klubelnök, Josep Maria Bartomeu és a teljes vezérkar lemondani kényszerült október végén. Az új vezetőséget várhatóan január végén választják meg.



Messi szerződése egyébként jövő nyáron lejár, így szabadon igazolhatóvá válik, ha addig nem köt új megállapodást.



A támadó emellett a spanyol adóhatóságokkal is harcol: 2016-ban 21 hónapos börtönbüntetésre, illetve kétmillió eurós pénzbüntetésre ítélték, mert 4,2 millió dollárral megkárosította a szervezetet.



Messi nem vonult börtönbe, mivel a spanyol törvények szerint büntetlen előéletűként 250 ezer eurós bírsággal megválthatta szabadságát, büntetését pedig két évre felfüggesztették.

