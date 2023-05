A bennmaradásért küzdő Valencia CF nem nevezte a legutóbbi FC Cádiz elleni kiesési rangadóra a csapat egyik kulcsemberét. Rubén Baraja vezetőedző pedig az újságírók kérdésére röviden és tömören reagált – „Ez az én döntésem, de erről nem szeretnék többet mondani.”

Hugo Guillamón nemrég még úgy érezhette, hogy karrierje a lehető legjobb irányba halad, hiszen teljesítményével kiharcolta a kerettagságot és ott volt a spanyol válogatott világbajnoki keretében. Más kérdés, hogy a tornán végül nem kapott játéklehetőséget.

A 23 esztendős saját nevelésű védekező középpályás az utóbbi hetekben látványos formahanyatláson ment keresztül. Ennek következtében előbb a kezdőből, majd a keretből is kikerült, a két esemény között pedig három bajnokit is a padról nézett végig. Nem csoda tehát, hogy a mélyrepülésével a spanyol sportsajtó tüzetesen foglalkozik. Hozzáállását és fizikális állapotát is érték kritikák, de az ismert tények mellett inkább csak a kérdőjelek gyülekeznek a személye körül.

A Cádiz elleni bajnokit ráadásul 2:1-re elvesztette a Valencia, mely hat fordulóval a szezon vége előtt mindössze két pontra van a kiesőzóna peremétől.

Fotó: Angel Martinez / Getty Images