Ahogyan akkoriban beszámoltunk róla, a Villarreal játékosa Valverde veszélyeztetett terhességgel küzdő feleségével próbálta hergelni az ellenfelét, ezt pedig az uruguayi egy pofonnal honorálta a meccset követően.



Baena az eset után rendőrségi feljelentést tett, melynek kapcsán megtörtént a nyomozás.

A Cope információira hivatkozva a Marca számolt be arról, hogy a Valverde-Baena ügyön dolgozó nyomozó továbbította álláspontját a liga versenybizottságának.

Eszerint az uruguayi játékos négy meccses eltiltás kapna, amelyet a 2023/24-es bajnoki idény elején kellene letöltenie. Amennyiben a versenybizottság jóváhagyja a javaslatot, a királyiak középpályásának a Bilbao, az Almeria, a Celta és a Getafe elleni találkozókat kellene kihagynia.

