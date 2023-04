A Cadena SER értesülései szerint a Real Madrid hajlandó lenne megválni francia balhátvédjétől, Ferland Mendytől, amennyiben megfelelő ajánlatot kapnak érte.



A játékost már tavaly nyáron is összefüggésbe hozták más csapatokkal, most pedig ismét felerősödtek ezek a pletykák.

A Real Madrid tervez a posztjára igazolni, idén pedig csupán 25 meccsen kapott szerepet, így minden bizonnyal ki tudná gazdálkodni a klub a távozását.

A játékosért a Manchester City, a PSG, a Manchester United, a Chelsea és a Juventus is érdeklődik a spanyol forrás szerint. Szerződése 2025-ig köti Madridba.

Real Madrid are willing to sell Ferland Mendy this summer.



(Source: @La_SER) pic.twitter.com/71nKmdv898