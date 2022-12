Habár a Marca már májusban biztosra vette a spanyol védő hosszabbítását a királyi gárdával, úgy látszik, mégsem lesz sétagalopp a művelet.

Nacho a spanyol lap szerint leállította a tárgyalásokat a klubbal, mivel nem elégedett a klubon belüli szerepével és kivárná, hogyan alakul a szezon második fele.

Szerződése 2023 nyarán jár le, a klub pedig további egy évvel hosszabbítaná meg azt.

Nacho számára nem alakul jól a szezon, Rüdiger és Alaba mellett csak epizódszerephez jut, játékpercre vetítve pedig körülbelül feleannyi játékidőt kapott idén, mint a tavalyi szezon ugyanezen szakában.

Nacho pályafutása teljes egészében a Real Madridot szolgálta, már 21 éve a habfehérek futballistája. Ezek után mégis elgondolkodott azon, hogy korábbi terveivel ellentétben nem innen vonul vissza, hanem a több játéklehetőség reményében klubot vált.

