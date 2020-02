Hétfőn megműtötték Ezequiel Garayt, a Valencia argentin labdarúgóját.

A 33 éves belső védővel kapcsolatban a klub honlapja arról számolt be, hogy a műtéti beavatkozásra Gijónban került sor, és a keresztszalag-szakadást szenvedett Ezequiel Garay a napokban visszautazik Valenciába.



A várható visszatérésével kapcsolatban a klub nem közölt időpontot, csupán annyit, hogy a védő megkezdi a rehabilitációs munkát, amely a következő hónapokban folytatódik.



Garay az együttes szombati bajnoki mérkőzésén sérült meg, amelyen kezdőként lépett pályára, és a 43. percben lecserélték.



A spanyol sajtóban valószínűsítik, hogy Garay számára ez a sérülés a szezon végét jelenti egyben. Ráadásul esetében a valenciai folytatás is kérdőjeles, mivel a szerződése június végén lejár.



A korábbi argentin válogatott Garay 2016 nyarán igazolt a Valenciához, amelyben alapembernek számít, a most zajló szezonban 17 bajnoki és öt Bajnokok Ligája-mérkőzésen kapott lehetőséget.



A Valencia a 22. fordulót követően 37 ponttal ötödik helyen áll a La Ligában, a BL-nyolcaddöntőben az Atalantával találkozik.



Borítókép: Maria Jose S. / AFP7 / Europa Press Sports via Getty Images