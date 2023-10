A Mundo Deportivo értesülései szerint a Real Madrid csapatánál José Mourinho neve is a jelöltek listáján van, mint a szezon végén minden bizonnyal távozó Carlo Ancelotti utódja.



A portugál szakember korábban irányította már a királyi gárdát, regnálása pedig arról volt híres, hogy talán sosem látott szinten mérgesedett el a klub viszonya az FC Barcelonával.

Mourinho jelenleg az AS Roma csapatát irányítja, ahol több kudarcos megbízás után végre újra úgy tűnik, megtalálta a számításait.

Mourinho mellett fiatalabb, szárnyaikat épp csak bontogató edzők is szerepelnek a madridiak listáján, mint például Xabi Alonso vagy Alvaro Arbeloa, akiket még edzett is a spanyol fővárosban a Special One.

Fotó: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images