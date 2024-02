A madridi derbi döntő fontosságú lehet az idei La Liga bajnoki címért folyó versenyfutás végkimenetelében, a Real Madrid hazai pályán fogadja majd a városi rivális Atletico Madridot.

A Girona legutóbbi 0-0-ás döntetlenje a Real Sociedad ellen megnyitotta a Real Madrid előtt a lehetőséget arra, hogy egyedüli csapatként álljanak a bajnokság élén, abban az esetben, ha győzelmet tudnak aratni hazai pályán az Atletico ellen.

Az esetleges három pont megszerzése a városi rivális ellen, négypontos előnyt jelentene a tabella második helyén álló Gironával szemben, és valószínűleg véget vetne az Atletico Madrid halvány bajnoki reményeinek is.

