Olasz sajtóértesülések szerint megállapodott egymással Pedri és a Barcelona.

A Sky Italia információi szerint a 18 éves középpályás 2026-ig szóló szerződést írt alá a katalánokkal, a kivásárlási ára egymilliárd euró lesz.

Pedri a nyári Európa-bajnokságon elődöntőbe jutott hazája válogatottjával, míg a tokiói olimpián ezüstérmet szerzett. A tavalyi idényben 52 alkalommal lépett pályára a Barcelonában, ezeken a találkozókon négy gólt szerzett és hat gólpasszt adott.

Barcelona have reached total agreement with Pedri to extend his contract until June 2026, here we go! New deal to be signed in the next hours/days. Final clauses agreed and fixed too. #FCB



EXCL: new release clause for Pedri will be €1B (one billion). #Pedri pic.twitter.com/L3EECyDQNg