Carles Puyol reméli, hogy korábbi csapattársa egyszer még visszatér a Camp Nou-ba.



Lionel Messi második szezonját tölti a PSG-ben. A francia klubnál jövő nyárig van szerződése, a Barcelona elnöke, Joan Laporta azonban már most kijelentette, szeretné visszaszerezni egykori játékosát, hogy az a katalánoknál fejezhesse be pályafutását. A nyár folyamán a gránátvörös-kékek edzője, Xavi is hangsúlyozta, hogy örülne a hétszeres aranylabdás visszatérésének.



Messi korábbi csapattársa, Carles Puyol úgy véli ez még mindig lehetséges.



„Még nem késő, hogy Leo Messi visszatérjen – mondta a Goal.com szerint.



„Egy év van hátra a szerződéséből, és sok minden történhet ezalatt. Xavitól és Leótól függ, de őt mindig szívesen látják a Barcában” – tette hozzá.



Messi ebben a szezonban a PSG-ben hét meccsen négy gólt és hat gólpasszt jegyzett.

Borítókép: Quality Sport Images/Getty Images