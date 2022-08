Carlo Ancelottit a vasárnap esti, Espanyol elleni találkozó előtt kérdezték az újságírók.

A sajtótájékoztatón szóba került Marco Asensio is, aki legfrissebb hírek szerint új kihívásokat keresne és egy jó ajánlat esetén elhagyná a Real Madridot.

A 26 éves játékos távozását Ancelotti most sem zárta ki, sőt, még azt is elismerte, nincs szükségük arra, hogy távozása esetén új játékost szerződtessenek.

„Ha távozik, Mariano lép majd a helyére a rotációban. Nem lesz azonban könnyű dolga, mivel a poszton a világ legjobbja áll előtte a sorban.”



„Van egy csapatunk, amelyben rengeteg erőforrás rejlik. Ha Marco távozik, nem fogunk senkit szerződtetni a helyére, mert nincs rá szükség.”

Asensio posztján kellemes túlkínálattal számolhat a mester, ugyanis Vinicius, Rodrygo, Hazard és Valverde is bevethető ott, illetve ehhez a listához csatlakozhat Mariano is.

A spanyol válogatott játékos jelen állás szerint a Premier League-ben köthet ki, a hírek szerint a Manchester United és az Arsenal is szívesen szerződtetné.

