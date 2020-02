A 17 éves Ansu Fati szállította a győzelmet az FC Barcelonának a Levante ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A bissau-guineai születésű, de spanyol színekben szereplő csatár az első félidő közepén két perc alatt szerzett két gólt, mindkettőt Lionel Messi passzából. A Barca végül 2-1-re győzött.

FC Barcelona beat Levante UD at Camp Nou thanks to a fantastic double of Ansu Fati #BarçaLevante.