A Real Madridot ebben a szezonban eddig elég komolyan sújtották a különböző sérülések okozta problémák, amik még augusztusban, a szezon kezdete előtt megkezdődtek.

Thibaut Courtois-nak néhány nappal a szezonkezdet előtt elszakadt a keresztszalagja egy edzés során, Eder Militaóval pedig ugyanez történt egy ártalmatlan csúszást követően az Athletic Bilbao ellen.

Egyik játékos sem állt rendelkezésre azóta, de már a felépülésük utolsó szakaszában járnak (vagy legalábbis közelednek hozzá). Militao várhatóan előbb térhet majd vissza, annak ellenére, hogy később szenvedte el a sérülését, és ezt Toni Kroos is megerősítette, aki Fabrizio Romano szerint mindkét játékosról beszámolt.

Toni Kroos: “From what I’ve seen, Éder Militão is on a really good path. I think we’ll see Militão this season, he’s working with the ball already”.



“Courtois? I don’t know, I’m not able to predict return schedule for a goalkeeper as it’s different”. pic.twitter.com/SZKCYWHINs