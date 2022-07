Az Atlético Madrid visszautasította annak a lehetőségét, hogy ezen a nyáron szerződtessék Cristiano Ronaldót – állítja a spanyol Marca.

A hét elején jelentek meg olyan hírek, miszerint a 37 éves klasszis csatlakozhat a Real Madrid riválisához, hogy a következő szezonban is a Bajnokok Ligájában szerepelhessen. Az Atléticónak azonban nem áll szándékában leigazolni Cristianót a magas fizetési követelései miatt. A portugál jelenlegi fizetése körülbelül heti 500 000 font.

Ronaldo ügynöke, Jorge Mendes már beszélt a Chelsea, Bayern München és a Paris Saint-Germain együttesével is, de mindannyian nemleges választ adtak a híres ügynöknek.

BREAKING: Cristiano Ronaldo can join Atlético Madrid, but his salary would have to be reduced.



The player is attractive for sponsors at Atlético Madrid and has a good relationship with Diego Simeone.



