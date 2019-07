Patrick Kluivert továbbra is favoritnak számít, mint a La Masia új igazgatója a Barcánál. A holland legenda állítólag már csak apróságokról egyeztet a szerződésében, és a klub reméli, már ezen a héten megtehetik a hivatalos bejelentést is.

Múlt pénteken a SPORT fedte fel, hogy Kluivert az egyik favorit a szerep betöltésére. Legutóbb a holland volt csapattársa, Clarence Seedorf segítője volt Kamerun élén, de az csúfos véget ért, most pedig a teljes La Masia akadémia munkájáért felelhet, ha mindenben meg tudnak egyezni.

Bár Kluivert valószínűleg nem egyedül érkezik. Ha kinevezik a pozícióra, hozza magával Xavi Rocat, aki szintén korábban a Barca játékosa volt, és ismeri az akadémia felépítését, emellett Álex García is érkezhet a csapata tagjaként. Garcia neve már korábban is felmerült egy hasonló pozíció kapcsán, de most mind Kluivert, mind Roca asszisztense lehet. A trió alatt három koordinátor dolgozhat majd, akik a különböző korosztályos csapatokért felelnek majd: Jordi Roura, Aureli Altimira, valamint még egy személy.

Az új igazgatónak továbbá döntenie kell Guillermo Amor és Bakero pozíciójáról is. Ráadásul több utánpótlás csapat élén még nincs kinevezett vezetőedző a klubnál.

Fotó: Mikel Trigueros/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images