Luka Modric szerint tovább kell lépni az átigazolási mizérián.



Néhány héttel ezelőtt nagy port kavart Kylian Mbappé döntése. Nem sokkal a PSG-vel való hosszabbítása után a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez interjút adott az El Chiringuitónak, amelyben kijelentette, hogy Mbappé döntését a futballon kívüli tényezők befolyásolták. Ezt követően számos labdarúgó hasonlóan vélekedett a francia döntéséről. Ehhez a sorhoz csatlakozott nemrég Luka Modric. A horvát sztár jelenleg Portofinóban nyaral, de közben volt ideje arra, hogy interjút adjon, a Sportskének, amelyben a Mbappé-kérdésre is választ adott.



„Mbappé úgy döntött, ahogy döntött, ez az ő joga, és most élt ezzel a döntéssel. Mindannyian azt hittük, hogy hozzánk jön, de nem történt meg… és most mi van? Nos, nem fogjuk keresztre feszíteni” – kezdte.



„Mbappé nagyszerű játékos, de ahogy mindig is mondani szoktam, egyetlen labdarúgó sem fontosabb a klubnál. A Real Madrid a legnagyobb, mindenekelőtt, és ez mindig is így lesz.”



Pérezhez hasonlóan Modric sem zárta ki annak a lehetőségét, hogy Mbappé a későbbiekben még szerepel majd a spanyol klubban.



„Lehetséges, hogy néhány éven belül megérkezik Mbappé. Ha a futballlogikát követi, amely egészen a társadalmi-politikai elemek és a párizsi érdekek nyomásáig érvényes volt, Mbappé valószínűleg valóra váltja régi vágyát, hogy a Real Madridban játsszon. Bármennyire is úgy tűnik, hogy a kötelékek megszakadtak, különösen a feldúlt szurkolókban, ezek a dolgok újra megfordulhatnak” – fejtette ki.

Borítókép: James Williamson – AMA/Getty Images