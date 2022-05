Sajtóértesülések szerint Kylian Mbappé megállapodott a Real Madriddal, ugyanakkor ezt egyelőre nem rögzítette a spanyol futballklub és a világbajnok francia támadó.

Több hírforrás arról számolt be hétfő este, hogy a 23 éves futballista, akinek június 30-án lejár a szerződése a Paris Saint-Germainnél, évi 30 millió eurós fizetésre, egy 120 millió eurós aláírási bónuszra, illetve a nevéből keletkező bevételek jelentős részének megtartására bólintott rá a Real Madridnál.

New direct, important contacts on Tuesday for Kylian Mbappé. His family and lawyers will be involved, waiting for the official decision to be made public soon #Mbappé



Tomorrow, time for one more step. Real Madrid are really confident, waiting for final communication as PSG. https://t.co/bORjgdSH49