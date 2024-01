Kylian Mbappé úgy döntött, hogy a szezon végén elhagyja a PSG-t – írja a Bild h/t Elchiringuito.

A francia szupersztár azonban egy őrült, 125 millió eurós aláírási bónuszt kér, hogy csatlakozhasson a Real Madridhoz, amikor szerződése idén júniusban végleg lejár.

Ha Mbappé júniusban elhagyja a PSG-t, szabadon igazolható játékosként fogja ezt megtenni, és a Real Madrid nem köteles átigazolási díjat fizetni a játékosért. Ennek ellenére az aláírási bónusz a futballtörténelem legnagyobb összege lehet egy szabadon igazolható játékosért cserébe, amennyiben Florentino Perez beleegyezik ebbe.

Kylian Mbappé has 32 goals in 32 games this season.



The best player in the world. pic.twitter.com/6kyk33uSnj