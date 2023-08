A Laporta-éra egyik kulcsfigurájaként Mateu Alemany olyan játékosokat hozott Barcelonába, mint Robert Lewandowski, vagy az idei ablakban Ilkay Gündogan.



Alemany távozásának oka kétségtelenül az, hogy Laporta döntése értelmében Deco veszi át tőle szeptembertől a sportigazgatói szerepkört, ő pedig nem akart másodhegedűs szerepbe kényszerülni, ezért a klub elköszönt tőle.

A kérdés viszont, amit mindenki feltesz, hogy miért jó a Barcelonának, hogy eltávolítják a klubtól az egyik legjobb sportvezetőjüket?

Ismét meg kell említsük Deco személyét. A portugál egy éve dolgozik a Barcelonával, szépen fokozatosan egyre nagyobb befolyásra szert téve. A Laportával való jó viszonyának köszönhetően elérte azt, hogy ő legyen a sportirányításban a legfontosabb ember, ez pedig nem fért össze Alemany pozíciójával.

Alemany, Jordi Cruyff és Xavi remek összhangban dolgoztak hárman, ők voltak azok, akik a sportért felelős döntéseket meghozták. Az elnök és az igazgatótanács viszonylag kevés beleszólással bírt ezekbe a döntésekbe, ami szúrta Laporta szemét. Deco egyértelműen az elnök embere, így vele nagyobb befolyást kaphat a sportszakmai döntésekbe.

Official: Mateu Alemany will leave Barça at the end of current transfer window, in two weeks #FCB



Deco has been officially unveiled as new director of football. pic.twitter.com/NNTg5zQ5Hm