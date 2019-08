Az előszezon mindenki számára nagyon kemény volt a Real Madridnál, és ebbe természetesen bele tartozik Luka Jovic is, aki még nem talált be új klubjában. Részben ez annak is köszönhető, hogy szinte rögtön megsérült, de a szerb nem tudta meggyőzni Zinedine Zidane-t, hogy érdemes vele tervezni, éppen ezért kölcsönadnák a következő szezonra.

A két legelismertebb szerb lap szerint a 21 éves játékos hetekkel az Eintracht Frankfurtl való érkezését követően már kereshet is új csapatot, ha csak átmenetileg is.

A MARCA azonban megjegyzi, minderre kevés az esély, mert a játékos ezt nem akarja. Úgy gondolja, ki tudja harcolni, hogy kezdő legyen, és a gólok is jönni fognak.

Fotó: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images