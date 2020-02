Kiszivárgott a Barcelona csapatának jövő évi mezeinek garnitúrája, ami mind a három mezt tartalmazza. A tettes, mint ahogy ezügyben szokott, ismét a „Footy Headlines” volt.

A szurkolók első reakció nem éppen a legjobbak, talán ez annak is köszönhető, hogy mindhárom mez elég drasztikusan megváltozhat jövőre a megszokotthoz képest, főként színhasználatban.

A képek alapján az első számú mezen a hosszanti csíkok ismét dominálni fognak, viszont a sárga szín sokkal erősebben lesz használva, mint korábban. Plusz, a katalán zászló is szemügyre lesz vehető könnyedén. A második számú mez fekete, míg a harmadik rózsaszín lehet.

| All jerseys from FC Barcelona for the next season 2020/21 - Which one do you like the most?