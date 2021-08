Az Atlético Madrid szerződést hosszabbított 26 éves válogatott középpályásával, Marcos Llorentével, aki 2027. június 30-ig érvényes kontraktust írt alá a spanyol labdarúgó-bajnokság címvédőjével.

A Real Madridtól érkezett Llorente 2019 augusztusában mutatkozott be a fővárosi együttesben, és a most megújított megállapodása 2024-ig szólt. A sokoldalú, és gólszerzésben is jeleskedő futballista a legutóbbi szezonban 12 találatot szerzett és 11 gólpasszt adott.

Helyet kapott a válogatottban is, amelynek biztos pontja volt a nyári, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon, ahol a spanyol nemzeti együttes a legjobb négy közé jutott, és az elődöntőt tizenegyespárbajban veszítette el a későbbi győztes olaszokkal szemben.

Borítókép: MarcosLlorente/Twitter