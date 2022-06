Marcelo zokogva búcsúzott a Real Madridtól, majd egykori csapattársának mondott köszönetet.



A brazil játékos 15 év és 25 megszerzett trófea után búcsút intett a „Királyi Gárdának”. Marcelot a Bernabeuban búcsúztatták, ahol a klub elnöke, Florentino Pérez is érzelmes beszédet mondott.



"Ez egy érzelmekkel teli nap lesz. Szenvedélyesen tisztelegünk nagyszerű kapitányunk előtt, a fiú előtt, aki a Real Madridban lett férfi. Egy legendáról beszélünk, a Real Madridban a legtöbb címet szerző játékosról, Történelem. Marceloról beszélünk. Kedves Marcelo, minden álmodat beváltottad. Mindent megnyertél. Összesen 25 címet. Kétségtelen, hogy a világ futballtörténelmének egyik legjobb hátvédje vagy. Megismételhetetlen játékos. Az te fantáziád és boldogságod kulcsfontosságú volt a címek elhódításában” – kezdte Pérez.



Ancelotti is zokogva nézte a búcsút.



„Azt mondtad nekünk az ünnepség napján, hogy boldog nap volt. Büszkének kell lenned mindarra, amit szeretteid élvezhettek. Szeretnék néhány szóban köszönetet mondani az egész családodnak. Drága nagyapádnak, Pedronak is, aki elvitt edzeni” – tette hozzá, majd kijelentette Marcelo mindig egy lesz közülük.



Ezt követően a játékos is a pódiumra lépett, ahol könnyeit nyelve, elcsukló hangon kezdett beszélni.



"Köszönet a csapattársaimnak, edzőimnek. De mindenekelőtt a személyzetnek, a biztonságiaknak, az embereknek, akik a színfalak mögött dolgoznak és piszkos munkájuk van. Szeretném kiemelni őket. A munka, mert csak a játéknak kellett szentelem magam és mindig minden készen volt. Szeretném megköszönni a feleségemnek, mert mióta elkezdtem focizni mindig mellettem volt. Ma Clarice miatt vagyok az, aki” – kezdte.



"Amikor elhagytam Brazíliát, arra gondoltam, hogy a Bajnokok Ligájában játszom majd. Ma pedig úgy távozom, hogy a világ legnagyobb klubjának történetében a legtöbb címet szerző játékos vagyok” – tette hozzá.



Marcelo ezt követően a Real Madrid egykori játékosához Raúlhoz fordult.



"El fogok mondani valamit, amit soha nem mondtam el. De szeretném megköszönni Raúlnak, aki ott ül. Sokat segítettél, amikor megérkeztem, és amikor megszületett Enzo fiam. Soha nem felejtem el, hogy mennyit adtál nekem egy ajándékkal (amiben sok minden volt a babának), és a sok tanáccsal. Mindig nagyon gondoskodó voltál, te és a családod, és ezt soha nem felejtem el, és mindig is követni akartam a példádat” – emelte ki.

Marcelo: “Raul, My Capi, when I arrived here you supported me with big details. When my son Enzo was born, you taught me a lot as a leader.” pic.twitter.com/uxBKE7R1Ze