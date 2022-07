Marcelo szerződése a nyáron lejárt a Real Madridnál, aki így ingyen találhat magának új klubot. A Foot Mercato értesülései szerint a 34 éves brazil válogatott játékost felajánlották az Olympique Lyon-nak, de a francia klub visszautasította, mert a fizetése jóval magasabb volt, mint amennyit a csapat elbírna.

Marcelo körülbelül 9 millió eurót keresett a Real Madridnál, és bár a Lyon komolyan fontolgatta szerződtetését, végül elutasította az ajánlatot. A Rhone-i klub kiemelt figyelmet szentel egy másik hátvéd szerződtetésének a La Ligából, Pervis Estupiñánról van szó, a Villarreal balhátvédjéről.

French club Lyon are interested to sign Marcelo who is a free agent. But the Real Madrid legend's salary demands are becoming an obstacle.#TransferNews #Ligue1 #OL #TeamOL #LaLiga #RealMadrid #Marcelo pic.twitter.com/tqJFzaSzcp