A legfrissebb hírek szerint Kylian Mbappé már aláírta a szerződését a Real Madriddal.



Ezen a héten több lap is írt arról, hogy a PSG sztárja a jövő hét folyamán ír alá a Real Madrid együtteséhez, most azonban egy megbízható forrás arról számolt be, a papírok aláírása valójában már sokkal korábban megtörtént. Roman Avarez a Twitteren fedte fel, hogy már biztos, a Királyi Gárda leigazolta Mbappét.



Roman Alvarez szerint a Real Madrid január 30-án szerződtette Mbappét a játékos ügyvédjén, Delphine Verheydenen keresztül, így a PSG és a Real Madrid közötti eredménynek semmi köze nem volt Mbappe a döntéséhez.

MBAPPE FIRMÓ por el REAL MADRID el 30 de ENERO https://t.co/cLXCUpG68h vía @YouTube — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) March 13, 2022



Nos, ezt nem szabad összetéveszteni azzal a hírrel, hogy a MARCA néhány napja arról számolt be, hogy Mbappe jövő héten szerződést ír alá. Ramon Alvarez szerint ez nem téves jelentés, mivel sok szerződést írnak alá egy ilyen művelet során. Tehát ez a hír egy másik szerződésről szólt, de ettől függetlenül az üzlethez kapcsolódott.



Forrás: therealchamps.com



Borítókép: twitter.com/PSG