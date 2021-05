A spanyol sajtó értesülései szerint az idény végén távozik posztjáról Zinedine Zidane, a Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzője.

Több spanyol média is arról számolt be, hogy a francia szakember már a múlt vasárnapi, Sevilla elleni, 2-2-es döntetlennel zárult mérkőzés előtt bejelentette a játékosoknak a döntését.



A fővárosi gárdát a mostani idényben a spanyol Király Kupától a harmadosztályú Alcoyano búcsúztatta, a Bajnokok Ligájában a Chelsea elleni elődöntő jelentette a végállomást, míg a La Ligában két fordulóval a bajnokság vége előtt két pont az együttes hátránya a városi rivális Atléticóval szemben.



A jövőjét firtató újságírói kérdésre Zidane korábban kitérő választ adott.



"Nem tudom, mi fog történni. Most itt vagyok, holnap mérkőzést játszunk, de nem tudom, utána mi következik, mert ez a Real Madrid" - mondta a tréner szombaton, az Athletic Bilbao elleni bajnoki mérkőzés előestéjén.



Zidane először 2016 januárja és 2018 májusa között irányította a Realt, amellyel ekkor három Bajnokok Ligája-győzelmet és egy bajnoki címet szerzett. Tíz hónappal későbbi, 2019. márciusi visszatérése óta - tavaly nyáron - újra megnyerte a La Ligát.

Borítókép: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images