Vinicius Junior ragyogó formában kezdte az idei szezont a Real Madridban, de a csapatnál mégsem elégedett mindenki a brazillal.



A fiatal tehetség kulcsfontosságúvá vált a Királyi Gárda számára ebben a szezonban. Vinicius a klub eddigi 6 meccsén 5 gólt szerzett és 1 gólpasszt is adott.



Legutóbb a Mallorca elleni mérkőzésen talált be, ám mégsem ezzel hívta fel magára a figyelmet. A játékos ugyanis ráordított az ellenfél edzőjére, Javier Aguirre-re. A Marca szerint Vnicius azt követően tette ezt, hogy a szakember arra kérte játékosait menjenek neki a brazilnak.

A Real Madrid játékosát csak Carlo Ancelottinak sikerült lecsillapítania.



A Cadena SER hétfőn arról számolt be, hogy ez csak egy kis szelete az igazságnak, mivel Vinicius az egész meccs folyamán mindent megtett azért, hogy provokálja a Mallorca játékosokat. A lap szerint a mérkőzés folyamán többször is azt kérdezte ellenfeleitől: Mi? Azt hiszed nyerni fogsz?



Nem ez az első eset, hogy a sportoló hasonló incidensekbe keveredett. A Diario AS szerint Viniciusnak már ezerszer elmondták, hogy változtasson a pályán mutatott viselkedésén. A Real Madrid stábja állítólag már többször beszélt vele a hozzáállásáról, de az semmit sem változott.

Borítókép: Helios de la Rubia/Real Madrid a Getty Images