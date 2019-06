Denis Suarez a Barcelona játékosok egyike, aki szinte biztosan távozik a nyáron, és az ajánlatok folyamatosan érkeznek is érte. A középpályás az Arsenálnál összeszedett sérüléséből lábadozik a katalán fővárosban. Több klub is komolyan érdeklődik iránta, és most ezekhez csatlakozott az Atlético Madrid.

Denis csábító célpontnak tűnik, jó képességei vannak, még mindig fejlődhet és megfizethető. Szerződése 2021-ig tart a Barcánál, mely már 20 millió euró ellenében hajlandó lenne tőle megválni.

Az Atlético Madrid már dolgozik azon, hogyan tegye meg az ajánlatát, hiszen a csapat minden pontját meg kell erősíteniük tekintve a sok távozót. Mögöttük a Valencia is esélyes lehet a megszerzésére, ők a legkomolyabb érdeklődők eddig. Marcelino bízik benne, hiszen a Villarealnál már dolgoztak együtt.

A Napoli és a Dortmund szintén érdeklődik Denis után. Paco Alcacernek is jól ment utóbbinál, most pedig újra együtt játszhat a szintén mellőzött társával.

