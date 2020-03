Lionel Messi elhagyhatja az FC Barcelonát, ha Neymar nem tér vissza a katalán labdarúgócsapat kötelékébe - írja egy spanyol portál.



A két zseni nem csak apályán alkotnak jó párost, az életben is remek barátok. (Laurence Griffiths/Getty Images)



Az El Confidencial úgy tudja, hogy a bajnoki címvédő együttes argentin sztárja nyáron szándékozik távozni, annak ellenére, hogy jelenlegi szerződése jövő év júniusáig érvényes. Ám kész újra megfontolni ezt a döntést, ha a brazil válogatott és a francia Paris Saint-Germain ásza visszatér a Barcába - írja a lap. Neymar 2017 nyarán távozott Barcelonából, átigazolási rekordot jelentő 222 millió euróért a francia fővárosba.

A 32 éves, hatszoros aranylabdás Messi, aki a Barcával négyszer nyert Bajnokok Ligáját, tízszer spanyol bajnokságot és hatszor spanyol Király Kupát, ebben a szezonban eddig 31 mérkőzésen játszott, 24 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott. Összmeccsszáma 718, teljes barcelonai eredményességi statisztikájában pedig 627 gól és 261 gólpassz szerepel. Az argentin válogatottban 138 alkalommal játszott, 70 gólt szerzett és 45 gólt megelőző átadása volt.

